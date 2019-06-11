Татарская культурная автономия Москвы обсуждает мировое соглашение по Дому Асадуллаева

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение спора о принадлежности Дома Асадуллаева до 13 августа. На данный момент между Татарской национальной-культурной автономией и Управделами Президента РФ обсуждается проект мирового соглашения. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил главный редактор газеты «АТОМ», печатного органа ТНКА Москвы, Ильдар Мухамеджанов.

«Принято решение отложить судебное заседание до 13 августа в связи с тем, что, как отметил представитель Управделами Президента РФ, наметился диалог между Татарской национальной-культурной автономией и управлением», – пояснил собеседник агентства.

На следующем заседании ТНКА представит проект мирового соглашения, о котором уже известно истцу. Адвокат национально-культурной автономии Руслан Нагиев заявил ходатайство о приостановке процесса из-за обсуждения проекта мирового соглашения.

Представитель Управделами Президента РФ не стал возражать против того, чтобы отложить рассмотрение дела, добавил Мухамеджанов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о судебном разбирательстве вокруг Дома Асадуллаева.

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