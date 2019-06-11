Минэкономики РТ: Будем ставить амбициозную цель вернуть первое место в рейтинге инвестклимата

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Правительство Татарстана будет добиваться первого места в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель министра экономики республики Индира Киреева.

По итогам 2018 года Татарстан поднялся в рейтинге на одну строчку и занял второе место. Оценка проводилась по 44 показателям и четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

«Нам есть куда расти. Будем проводить детальный анализ каждого из 44 показателей, по которому проводился свод общего балла. По итогам выявления сильных и слабых сторон будет проведено заседание Кабинета Министров РТ, на котором будет сформирован комплекс задач для дальнейшей работы по улучшению инвестклимата. Будем ставить более амбициозную цель – вернуть первое место в нашем Национальном рейтинге», – сказала Киреева.

Татарстан пятый год подряд входит в тройку лидеров Нацрейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В том числе трижды республика занимала первую строчку рейтинга.

Удельный вес инвестиций в ВРП РТ за последние десять лет ежегодно в среднем превышал 30%, что стабильно выше среднероссийского уровня, подчеркнула замминистра.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.