Цены на автомобильную парковку международного аэропорта Казани подорожали

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Цены на услуги автомобильной парковки Международного аэропорта «Казань» повысились с 1 мая этого года. Новый прейскурант опубликован на сайте воздушной гавани.

«С 21-й минуты до одного часа с момента заезда – 200 рублей; с одного часа до двух часов с момента заезда – 150 рублей; с двух до пяти часов с момента заезда (за каждый полный и неполный час) – 100 рублей», – говорится в сообщении.

При этом первые 20 минут парковки предоставляются бесплатно. Полный прейскурант можно найти по ссылке.

Раньше первый час парковки начиная с 21-й минуты стоил вдвое дешевле – 100 рублей. За парковку длительностью до двух часов приходилось отдавать на 50 рублей больше – 200 рублей. Также существовал тариф «Первые три часа», который обходился в 300 рублей.

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