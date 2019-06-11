Более 20 тыс. татарстанцев в 2019 году обратилось за услугами МФЦ через удаленные окна приема

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Во всех сельских поселениях Татарстана, в которых проживают более одной тысячи человек, Многофункциональный центр организовал удаленные окна приема. В каждом районе работают от пяти до 16 таких подразделений, а всего их в республике более 280, сообщает пресс-служба МФЦ.

В территориально обособленных структурных подразделениях МФЦ (ТОСП), не выезжая в районный центр, можно официально получить разрешение на строительство или справку о размере пенсии, оформить свидетельство о рождении или СНИЛС, зарегистрировать сделку с недвижимостью.

С начала года за оформлением документов в ТОСПы обратились более 20 тыс. человек. Наиболее востребованы на селе услуги, связанные с пропиской, заменой паспортов, предоставлением сведений из реестра недвижимости.

Директор ГБУ «МФЦ в РТ» Ленара Музафарова отметила, что удаленные окна приема работают в сельских поселениях по определенному графику и располагаются в зданиях местных администраций.

«Сейчас график скорректирован с учетом особенностей режима их деятельности. Надеемся, что сельчанам будет более удобно получать госуслуги», – пояснила Музафарова, отметив, что в структурные подразделения можно прийти не только за оформлением конкретного документа, но и за консультацией или необходимой информацией.

С режимом работы ТОСПов можно ознакомиться на сайте учреждения. Житель сельского поселения может заранее обратиться в администрацию и оставить заявку на получение конкретной услуги.

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