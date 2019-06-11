Татарстан на ПМЭФ-2019 подписал 31 соглашение на сумму более 75 млрд рублей

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Республика Татарстан на площадке Петербургского международного экономического форума подписала 31 соглашение на общую сумму более 75 млрд рублей. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказала глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

«Понятно, что большая часть этого (450 млн долларов – прим. Т-и) занимает соглашение с Haier по строительству “умного“ завода. Потому что в этом году на Петербургском форуме “золотым“ гостем был Председатель КНР», – сказала она.

В планах корпорации после ввода «умного» завода – провести модернизацию всех строящихся заводов, соединив их в «умное» производство. То есть конечная цель – «умный» индустриальный парк из 12 заводов по производству бытовой техники и электроники, отметила руководитель агентства.

«На сегодняшний день Петербургский международный экономический форум – это самое полезное с точки зрения инвесторов мероприятие, которое проходит в России. Концентрация российских и международных инвесторов на этой площадке действительно самая высокая», – подчеркнула Минуллина.

Подробнее об итогах участия татарстанской делегации в форуме – читайте в материале на сайте «События».

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