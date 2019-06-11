МЧС РТ: На Казанском пороховом заводе проводятся плановые испытания изделий

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На Казанском пороховом заводе проводятся плановые испытания изделий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на Казанский пороховой завод.

Сегодня с девяти до одиннадцати утра на территории завода пройдут плановые производственные испытания – прозвучат 15 выстрелов. С 11.00 запланированы огневые работы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем на территории Казанского порохового завода произошел пожар. Огонь охватил кровлю законсервированного производственного здания.

Площадь пожара составила 300 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.



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