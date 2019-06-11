Первыми свой спектакль-сказание «Акбузат» в рамках «Науруз school» представили уфимские актеры

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На открывшемся в Казани международном фестивале студенческих спектаклей «Науруз school» первыми свой спектакль представили студенты Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей РТ.





Начинающие артисты сыграли на сцене Дома актера спектакль по мотивам башкирского эпоса «Акбузат». Сказание известно лишь в одной записи, сделанной в 1917 году Мухаметшой Бурангуловым в ауле Бабалар Куюргазинского района Башкирии от сэсэна (сказителя) Гатиуллы Биккужина.



Это единственное из зафиксированных сказаний, являющихся продолжением «Урал-батыра». В нем рассказывается о богатырском коне Урала Акбузате и его новом хозяине – Хаубане, правнуке прославленного героя.

Студенты же Казанского театрального училища представили на сцене Учебного театра спектакль «Шэхсэн». Мастером курса является народный артист РТ Ильдар Хайруллин.

Иногда жизнь похожа на коллаж, собранный из многих частей. По замыслу режиссера-постановщика, каждый отрывок этого коллажа, каждый его фрагмент – это чья-то индивидуальная история. Зрителю представлены девять ситуаций, девять событий и девять характеров.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в фестивале «Науруз school» принимают участие актеры из Азербайджана и Венгрии, российских регионов – республик Башкортостан и Саха (Якутия). Помимо показов спектаклей, в программе предусмотрены мастер-классы от ведущих педагогов России.

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