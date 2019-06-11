Татар-информ

11 июня 2019, 13:00

Культура

Первыми свой спектакль-сказание «Акбузат» в рамках «Науруз school» представили уфимские актеры

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Культура

Первыми свой спектакль-сказание «Акбузат» в рамках «Науруз school» представили уфимские актеры

Фото: Союз театральных деятелей РТ

Начинающие артисты сыграли на сцене Дома актера спектакль по мотивам башкирского эпоса «Акбузат».

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На открывшемся в Казани международном фестивале студенческих спектаклей «Науруз school» первыми свой спектакль представили студенты Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей РТ.



Начинающие артисты сыграли на сцене Дома актера спектакль по мотивам башкирского эпоса «Акбузат». Сказание известно лишь в одной записи, сделанной в 1917 году Мухаметшой Бурангуловым в ауле Бабалар Куюргазинского района Башкирии от сэсэна (сказителя) Гатиуллы Биккужина.

Это единственное из зафиксированных сказаний, являющихся продолжением «Урал-батыра». В нем рассказывается о богатырском коне Урала Акбузате и его новом хозяине – Хаубане, правнуке прославленного героя.

Студенты же Казанского театрального училища представили на сцене Учебного театра спектакль «Шэхсэн». Мастером курса является народный артист РТ Ильдар Хайруллин.

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Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в фестивале «Науруз school» принимают участие актеры из Азербайджана и Венгрии, российских регионов – республик Башкортостан и Саха (Якутия). Помимо показов спектаклей, в программе предусмотрены мастер-классы от ведущих педагогов России.

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