В Мамадыше планируют строительство и благоустройство двухуровневого пляжа за 13,6 млн рублей

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Мамадыше построят двухуровневый пляж общей площадью 4 тыс. кв. метров за 13,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Строительство пляжа идет уже второй год, на данный момент реализуется второй этап. Закончить строительные работы планируем к осени этого года», – пояснил заместитель главы города Мамадыша Айнур Аглямов.

На пляже обустроят временные подъездные дороги, водопровод, двухуровневую бетонную подпорную стену, три лестничных спуска, пандусы для маломобильных групп населения и пандусы для автомобильного транспорта. Кроме того, будет завезен песок для заполнения обоих уровней пляжа.

«Благоустраивать пляж будем в следующем году. Первый уровень обычно затапливает, туда завезут только песок, а вот на втором уровне появятся бассейн, лежаки, летнее кафе и прокат катамаранов», – добавил Аглямов.

Строительство финансируется из бюджета Мамадыша.

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