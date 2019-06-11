Пожилая женщина попала в больницу с переломами после наезда иномарки в Казани

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). 82-летняя женщина попала в больницу с переломами после наезда внедорожника «Хендэ» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«В понедельник, 10 июня, в 11.15 30-летняя женщина-водитель автомобиля "Хендэ", следуя по улице Ершова, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и совершила наезд на 82-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода», – рассказали агентству в городской Госавтоинспекции.

Прибывшие по вызову медики диагностировали у пенсионерки сотрясение головного мозга и перелом скуловой кости. Пострадавшую на карете скорой помощи доставили в больницу.

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