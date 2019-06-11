В Казани девушка перебегала дорогу на «красный» и попала под колеса внедорожника

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Казани 25-летняя девушка перебегала дорогу на «красный» и попала под колеса внедорожника «Ленд Ровер», сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 9.00 51-летний водитель автомобиля "Ленд Ровер" напротив дома №7 по улице Щербаковский переулок совершил наезд на 25-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», – рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пострадавшая получила серьезные травмы и на карете скорой помощи была доставлена в больницу, где медики диагностировали у нее перелом таза со смещением.



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