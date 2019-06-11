Экологи Татарстана разыскивают организатора большой свалки в райцентре Сарманово

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Административное расследование сразу по четырем статьям КоАП РФ инициировали экологи Татарстана в отношении владельца захламленного земельного участка в райцентре Сарманово. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Крупное захламление выявили экологические инспекторы в селе Сарманово в период санитарно-экологического двухмесячника. На территории производственной базы размещались лом и отходы черного металла, бой бетонных изделий и кирпича, отходы древесины и стекловаты. Площадь захламления составила 745 кв. метров, объем – 120 куб. метров», – сказано в сообщении.

Приведшие к захламлению участка действия его владельца нарушали Федеральный закон «Об охране окружающей среды». В ходе рейда оказалось, что территория к тому же загрязнена нефтепродуктами. На месте были отобраны пробы почвы, которые затем отправили на анализ. Кроме того, оказались нарушены правила охраны атмосферного воздуха.

Сейчас экологи направили запрос в Управление Росреестра по РТ, чтобы определить владельца захламленного земельного участка. Возбуждено административное расследование сразу по четырем статьям КоАП РФ: ст. 8.2, ч.2 ст. 8.6, ст. 8.1 и ст. 8.46.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что свалка на площади 1000 кв. метров в Альметьевском районе Татарстана ликвидирована благодаря экологам.

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