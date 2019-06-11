Arus, Intro и Nova: КАМАЗ озвучил лучшие варианты имени для нового грузовика

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» подвело итоги конкурса на выбор имени для первенца нового модельного ряда автогиганта – тягача «КАМАЗ-54901», сообщает пресс-служба компании.

«Победителями конкурса были выбраны авторы, первыми приславшие следующие варианты: Arus, Intro, Deus, Nova и Arden, в ближайшее время с ними свяжутся для того, чтобы обсудить их приезд на КАМАЗ. ПАО “КАМАЗ“ благодарит всех участников конкурса за интересные и разнообразные варианты», – сказано в сообщении.

Имена победителей конкурса должны были быть объявлены еще 31 мая, но подведение итогов затянулось из-за большого количества поступивших предложений. Пятерка лучших имен выбрана из более чем 20 тыс. вариантов, среди которых уникальными оказались около 1,5 тыс. Победителей пригласят на КАМАЗ для знакомства с командой «КАМАЗ-Мастер» и самим новым грузовиком «КАМАЗ-54901», для которого участники конкурса и придумывали имя.

Впрочем, название для нового грузовика так и не найдено – ни один из вариантов не сможет стать его именем. Дело в том, что они либо уже зарегистрированы как товарные знаки, либо «не соответствуют нейминговой политике компании».

Конкурс на выбор имени для грузовика «КАМАЗ-54901» был объявлен в середине мая. Согласно требованиям, название должно было состоять из одного слова, записанного латиницей, легко писаться и читаться, быть благозвучным и оригинальным.

Тягач «КАМАЗ-54901» – инновационная разработка завода-производителя, впервые представленная в 2017 году. Машина отличается принципиально новой кабиной, а по затратам на содержание экономичнее европейских аналогов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.