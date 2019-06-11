В Казани спасли 19-летнего парня, который попал в воде в яму и начал тонуть

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Казани спасли 19-летнего парня, который провалился в яму в воде и начал тонуть. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне молодой человек ушел купаться за границами пляжа Нижнее Заречье, попал в яму и начал тонуть, при этом звал на помощь своего друга. Спасатели ОСВОД отреагировали и вытащили пострадавшего без сознания на берег», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, слили воду из легких, после чего пострадавший пришел в сознание, и вызвали бригаду скорой помощи.

Медики, прибывшие по вызову, забрали парня и доставили его в больницу.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.