В Казани открылся международный фестиваль студенческих спектаклей «Науруз school»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Казани открылся I Международный фестиваль студенческих спектаклей «Науруз school», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.



Организатором школы выступил Союз театральных деятелей РТ, событие проходит в рамках фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». Этот проект стартовал 27 марта этого года, в Международный день театра, в Нижнем Новгороде. Сейчас проходит региональный этап фестиваля, в ходе которого определятся сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО.





Имена победителей, которые отправятся на окружной этап фестиваля ПФО «Театральное Приволжье», объявят 18 июня. В этот день в Казани подведут итоги I Международного фестиваля студенческих спектаклей (национальных студий) «Науруз school». Татарстан в нем представляют творческие коллективы Казанского театрального училища и Казанского государственного института культуры.

В проекте также принимают участие актеры из Азербайджана, Венгрии и еще двух российских регионов – республик Башкортостан и Саха (Якутия). Помимо показов спектаклей программа включает мастер-классы от ведущих педагогов России. Торжественное открытие фестиваля прошло в Доме актера имени М. Салимжанова.





Собравшихся поприветствовал председатель Союза театральных деятелей РТ, главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Г. Камала, художественный руководитель I Международного фестиваля студенческих спектаклей (национальных студий) «Науруз school» Фарид Бикчантаев. «Это уникальный фестиваль. Мы все должны это понять и оценить. Существует очень много фестивалей, посвященных театральным студиям, но это единственный форум, который собирает национальные театральные школы», – подчеркнул он.



Спектакли фестиваля будут представлены в театре Камала, Татарском ТЮЗе, Доме актера имени М. Салимжанова и Учебном театре Казанского театрального училища.





С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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