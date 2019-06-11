Татар-информ

11 июня 2019, 09:58

Общество

Всемирный конгресс татар приостановил деятельность «Штаба татар Москвы» в своем составе

Рекомендуем

Общество

Всемирный конгресс татар приостановил деятельность «Штаба татар Москвы» в своем составе

На ближайшем заседании Национальный совет «Милли Шура» рассмотрит возможность исключения организации из ВКТ.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Всемирный конгресс татар приостановил деятельность «Штаба татар Москвы», возглавляемого Рустэмом Ямалеевым. Информация об этом размещена на сайте ВКТ.

«Решением руководства Национального совета Всемирного конгресса татар членство региональной общественной организации Центра национального развития “Штаб татар“ в Москве в составе Международного союза “Всемирный конгресс татар“ приостановлено», – сказано в сообщении.

На ближайшем заседании Национальный совет «Милли Шура» Всемирного конгресса татар рассмотрит вопрос о целесообразности исключения организации из союза.

«Штаб татар Москвы» был основан в 1997 году. Целями организации заявлены объединение татар и сохранение татарской культуры и языка.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Беспилотник помог Росреестру по РТ выявить больше нарушений земельного законодательства
Новости дня
11:00
В Казани открылся международный фестиваль студенческих спектаклей «Науруз school»

Имена победителей, которые отправятся на окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье», объявят 18 июня.

10:50
Экологи Татарстана разыскивают организатора большой свалки в райцентре Сарманово

В селе Сарманово обнаружен земельный участок, загрязненный нефтепродуктами, металлоломом и обломками бетона и кирпича.

10:45
В Казани девушка перебегала дорогу на «красный» и попала под колеса внедорожника

Наезд на пешехода произошел накануне утром напротив дома № 7 по улице Щербаковский переулок.

10:36
Arus, Intro и Nova: КАМАЗ озвучил лучшие варианты имени для нового грузовика

Участники конкурса, приславшие лучшие варианты имени, смогут познакомиться с командой «КАМАЗ-Мастер» и увидеть новый грузовик.

10:22
Татарстанские авторы-исполнители исполнят песни на берегу реки Быстрицы на фестивале «Гринландия»

Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» в этом году пройдет в Кировской области уже в 27-й раз.

10:17
В Казани спасли 19-летнего парня, который попал в воде в яму и начал тонуть

Молодой человек купался за пределами пляжа Нижнее Заречье.

10:10
В Казани частично ограничат движение по улице Пушкина

Причиной ограничения движения станут ремонтные работы.

09:58
Всемирный конгресс татар приостановил деятельность «Штаба татар Москвы» в своем составе

На ближайшем заседании Национальный совет «Милли Шура» рассмотрит возможность исключения организации из ВКТ.

09:48
Роспотребнадзор напомнил о мерах предосторожности при выборе репеллентов
09:34
Жителей Татарстана сегодня ждет сокращенный рабочий день

На этой неделе татарстанцы, как и все россияне, будут отдыхать три дня вместо двух.

09:20
На реконструкцию вокзала в Зеленодольске планируют потратить 1,2 млрд рублей

Обновление вокзала «Зеленый Дол» планируют завершить к 2021 году, он будет оборудован либо тоннелем, либо объединенным пешеходным переходом.

09:20
В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о старте заявочной кампании «Наше время – Безнен заман»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:15
В Казани сняли на видео пожар в сауне «Жара»

Огонь вспыхнул накануне вечером на проспекте Победы.

09:00
Беспилотник помог Росреестру по РТ выявить больше нарушений земельного законодательства

Новое оборудование позволило ведомству отслеживать нарушения с воздуха.

09:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о старте 3-го трудового семестра студотрядов ПФО

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

08:44
Ученые: Ранний прием завтрака поможет «совам» стать «жаворонками»
08:30
Возле казанского зоопарка появится железнодорожная платформа

Платформу начнут возводить после завершения строительных работ на территории зоопарка.

08:21
За один день в Татарстане от удара молний произошло четыре пожара

В результате происшествий погибших и пострадавших нет.

08:18
На зеленодольском патрульном корабле «Дмитрий Рогачев» поднимут флаг в Новороссийске

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160 построен на Зеленодольском заводе имени Горького и спущен на воду в 2018 году.

08:10
В «Салават Купере» обсуждается проект запуска электрички или скоростного трамвая

Согласно генплану Казани, к 2025 году протяженность городской трамвайной сети увеличится на 25,5 км.

08:00
День России в Казани впервые отметят на 12 площадках

Подъем большого флага России в парке Победы, парад дружбы народов в парке Горького и концерты на других площадках пройдут 12 июня.

08:00
Росреестр по РТ на треть увеличил число проверок соблюдения земельного законодательства

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, сократилась.

07:49
Алексей Песошин и Юнус-Бек Евкуров примут участие в спуске на воду ракетного корабля в Зеленодольске

Боевой корабль «Ингушетия» будет нести службу в составе Черноморского флота.

07:40
Немецкий журнал составил топ-10 самых красивых русских имен
07:20
Эксперты ВЦИОМ назвали главные символы России для жителей страны
События