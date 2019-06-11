Всемирный конгресс татар приостановил деятельность «Штаба татар Москвы» в своем составе

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Всемирный конгресс татар приостановил деятельность «Штаба татар Москвы», возглавляемого Рустэмом Ямалеевым. Информация об этом размещена на сайте ВКТ.

«Решением руководства Национального совета Всемирного конгресса татар членство региональной общественной организации Центра национального развития “Штаб татар“ в Москве в составе Международного союза “Всемирный конгресс татар“ приостановлено», – сказано в сообщении.

На ближайшем заседании Национальный совет «Милли Шура» Всемирного конгресса татар рассмотрит вопрос о целесообразности исключения организации из союза.

«Штаб татар Москвы» был основан в 1997 году. Целями организации заявлены объединение татар и сохранение татарской культуры и языка.

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