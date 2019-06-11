Татарстанские авторы-исполнители исполнят песни на берегу реки Быстрицы на фестивале «Гринландия»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Оргкомитет всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» объявил прием заявок. В этом году музыкальный конкурс состоится уже в 27-й раз. Он пройдет с 19 по 21 июля на берегу реки Быстрицы в районе села Башарово Кировской области, сообщает оргкомитет фестиваля.

Девиз «Гринландии-2019» «Я люблю тебя, жизнь!» выбран не случайно. В 2018 году фестивалю было присвоено имя певца Иосифа Кобзона. Артист несколько лет был председателем жюри мероприятия.

Фестиваль «Гринландия» уже много лет является одним из самых массовых музыкальных форумов в России. В этом году он был удостоен высокой оценки и впервые проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель фестиваля – найти еще больше талантливых людей. Лучшие авторы и исполнители получат возможность выступить перед широкой публикой непосредственно на «Гринландии».

Более подробную информацию можно получить на сайте www.grinlandia.ru.

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