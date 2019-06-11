Татар-информ

11 июня 2019, 22:56

Общество

Фестиваль авиамоделирования «В небо» проведут в Менделеевске

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Общество

Фестиваль авиамоделирования «В небо» проведут в Менделеевске

В программе запланированы показательные выступления радиоуправляемых моделей самолетов, площадка робототехники, аквагрим, мастеровые площадки.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На территории парка «Ушковские острова» в Менделеевске 12 июня состоится фестиваль авиамоделирования «В небо», пишут «Менделеевские новости».

Фестиваль начнется в 17.30 и будет идти в течение двух часов. За это время публика посетит игровые площадки, мастер-классы, соревнования в номинациях «Планеры», «Ракеты» и «Бумажные модели». В 19 часов наградят победителей, а в финале праздника состоится запуск воздушных змеев.

В программе запланированы показательные выступления радиоуправляемых моделей самолетов, площадка робототехники, аквагрим, мастеровые площадки, где каждый сможет построить собственную модель самолета или ракеты.

В номинации «Планеры» может принять участие любая модель метательного планера, построенная по любой аэродинамической схеме с размахом крыла до 90 см.

Модели летательных аппаратов для номинаций «Ракеты» и «Бумажные модели» будут изготавливаться непосредственно на фестивале.

 

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