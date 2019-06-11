Роспотребнадзор напомнил о мерах предосторожности при выборе репеллентов

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору репеллентных средств.

В продаже присутствуют репелленты, основанные на синтетических или натуральных веществах (растительного происхождения). Кроме того, покупателям предоставляется широкий ассортимент товаров, некоторые из которых можно наносить только на кожу (гели, лосьоны, салфетки и прочее), часть – и на кожу, и на одежду (спреи).

«Длительность отпугивающего действия репеллентных средств, нанесенных на одежду, значительно больше, чем на коже людей: обычно это несколько суток против нескольких часов», – отметили специалисты. При этом они подчеркнули, что токсический эффект любого репеллента при нанесении на одежду сведен к минимуму, из-за чего многие аэрозоли взрослые люди могут наносить и на кожу, и на ткани, а детям разрешается распылять их только на одежду.

При выборе репеллентного средства потребителю следует знать, что товар должен иметь свидетельство о государственной регистрации. Номер этого документа указывается на этикетке, или же его можно спросить у продавца. Информация о назначении, способе применения, мерах предосторожности должна быть полностью изложена на этикетке.

Специалисты посоветовали подбирать репеллент к конкретному случаю, учитывая погодные условия, тип одежды и прочие потребности. «Нет репеллентных средств длительного действия (более четырех часов при нанесении на кожу), разрешенных для нанесения на кожу детей», – предупредили в Роспотребнадзоре.

Репелленты с высоким содержанием ДЭТА (синтетическое вещество), предназначенные для обработки одежды, можно применять для защиты не только от гнуса, но и от таежных и лесных клещей, однако стоит учитывать, что они не убивают их, а только отпугивают. В данном случае лучше применять акарицидные или инсектоакарицидные репеллентные средства, предназначенные специально для защиты от клещей.

Популярные в последнее время браслеты и наклейки имеют низкие защитные свойства. Их можно применять и взрослым, и детям при низкой численности насекомых.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.