В Казани сняли на видео пожар в сауне «Жара»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Казани очевидцы сняли на видео серьезный пожар в сауне «Жара».

«Накануне в 20.19 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 68 по проспекту Победы в сауне "Жара" горит кровля», – рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Через семь минут у горящего здания были сотрудники ПСЧ №7, которые на месте установили, что огнем объята вся крыша здания. Существовала угроза перекидывания огня на второй этаж.



Больше часа потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара сгорела кровля банно-гостиничного комплекса на общей площади 250 кв. метров. Кроме того, частично обгорела наружная стена здания. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.



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