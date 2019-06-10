(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). За один день в Татарстане от удара молний произошло четыре пожара, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в частном доме на улице Ленина в селе Большой Мингерь Атнинского района РТ пришло накануне в 17.10 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в МЧС РТ.

Площадь пожара составила 10 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стал удар молнии.

В этот же день в Арском районе республики в деревне Наратлык от удара молний загорелись два бесхозных строения. Чуть позже в Арске молния ударила в крышу гаража. Здесь площадь пожара составила 15 кв. метров.

В результате происшествий никто не пострадал.



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