Ученые: Ранний прием завтрака поможет «совам» стать «жаворонками»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Ранний прием завтрака может помочь «совам» переквалифицироваться в «жаворонков», считают британские и австралийские ученые.

Отмечается, что в ходе исследования за три недели специалисты смогли перестроить организмы участников, которые привыкли поздно ложиться спать и поздно вставать.

«Результаты нашей работы подчеркивают способность в короткий период и относительно просто перенастроить циркадные ритмы без различных медицинских препаратов», — считает один из авторов исследования доктор Элиз Фейсер, сообщают «Известия».

В течение всех трех недель добровольцы должны были просыпаться на 2-3 часа раньше обычного и как можно скорее приниматься за прием завтрака. Время обеда не менялось, ужинать надо было до 7 вечера, а ложиться спать на 2-3 часа раньше, чем обычно.

В итоге все участники эксперимента рассказали, что у них улучшилось настроение, также они отметили повышение мозговой и физической активности и уменьшение уровня стресса.

Ученые пояснили, что организм «сов» испытывает стресс и перегрузки, поскольку ему необходимо приспосабливаться к неудобному графику. Изменение режима позволяет избежать подобных проблем со здоровьем.

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