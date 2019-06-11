Немецкий журнал составил топ-10 самых красивых русских имен

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Немецкий журнал Wunderweib составил свой рейтинг самых красивых русских имен, сообщает РИА Новости.

В статье отмечается, что на русском языке разговаривают около 280 млн человек по всему миру.

«А сама Россия является очаровательной страной с богатой историей», — говорит автор, подчеркнув, что имена здесь имеют красивое звучание и глубокий смысл.

Всего приведено десять примеров. По мнению автора, самыми красивыми женскими именами являются Алина, Полина, Дарья, Мила, Вика, мужскими — Алеша, Коля, Максим, Вадим, Никита.

Ранее в управлении ЗАГС назвали самые популярные и редкие имена, которыми назвали новорожденных в Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.