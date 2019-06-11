Эксперты ВЦИОМ назвали главные символы России для жителей страны

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Эксперты ВЦИОМ провели опрос, в результате которого выяснили, какие понятия ассоциируются со словом «Россия» у граждан, а также какие символы являются для них главными.

По 16% опрошенных россиян назвали главными символами страны гимн, герб и флаг. Для 9% страну олицетворяет богатая природа, 6% — любовь к Родине, а 5% человек выделили отличительной чертой силу, мощь и величие Российской Федерации, сообщают «Известия».

У 31% опрошенных название страны ассоциируется в первую очередь с понятием «Родина», у 29% — «великая держава». Отмечается, что этих категориях преобладает количество людей старшего поколения.

У каждого десятого респондента (9%) возникают такие ассоциации, как большая страна и огромная территория, 7% людей назвали сильную армию и по 4% — надежду на светлое будущее, добрых и хороших людей, отмечает РИА Новости.

Из негативных ассоциаций опрошенные указали низкий уровень жизни (6%), боль за страну (3%), коррупцию (3%).

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