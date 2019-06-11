В России изменится порядок выезда детей за пределы страны

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу, сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу ФСБ.

Согласно нововведениями, пограничная служба перестанет принимать заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина, поскольку ее исключили из нового перечня, утвержденного приказом МВД России от 11 февраля этого года.

«В связи с этим с 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

Прием и учет подобных заявлений будет осуществляться подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях. Кроме того, заявление о несогласии выезда ребенка за пределы страны можно подать в дипломатические представительства или консульские учреждения России по месту постоянного проживания заявителя за пределами страны.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.