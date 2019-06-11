Татар-информ

11 июня 2019, 06:44

Общество

В России изменится порядок выезда детей за пределы страны

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Общество

В России изменится порядок выезда детей за пределы страны

Пограничная служба перестанет принимать заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу, сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу ФСБ. 

Согласно нововведениями, пограничная служба перестанет принимать заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина, поскольку ее исключили из нового перечня, утвержденного приказом МВД России от 11 февраля этого года.

«В связи с этим с 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ЦОС ФСБ. 

Прием и учет подобных заявлений будет осуществляться подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях. Кроме того, заявление о несогласии выезда ребенка за пределы страны можно подать в дипломатические представительства или консульские учреждения России по месту постоянного проживания заявителя за пределами страны.

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