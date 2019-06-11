Специалисты Роспотребнадзора по РТ проведут день открытых дверей для предпринимателей

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В целях повышения доступности сведений о своей деятельности Управление Роспотребнадзора по РТ проведет день открытых дверей для предпринимателей, сообщается в региональном управлении федеральной службы.

Получить бесплатную консультацию представители бизнеса смогут 20 июня с 12 до 16 часов в управлении и 12 территориальных отделах по Татарстану.

В управлении необходима предварительная запись по телефонам: 238-60-62, 238-18-41 (с 13 по 19 июня с 10 до 17 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45). Во время звонка гражданам следует указать интересующий их вопрос. В территориальных отделах предварительная запись не требуется.

В день открытых дверей предприниматели-казанцы могут подойти в управление по адресам: улица Большая Красная, № 30 и улица Сеченова, № 13а. Адреса территориальных отделов можно уточнить на сайте Роспотребнадзора по РТ.

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