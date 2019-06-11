Казанцы взяли «серебро» парного чемпионата Европы по го

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Казанские спортсмены Александр Динерштейн и Айгуль Фазулзянова стали вторыми на парном чемпионате Европы по го. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

При этом казанцы набрали пять очков из шести возможных, уступив победу двум другим россиянам – Дмитрию Сурину и Наталье Ковалевой.

Состязания прошли в нидерландском городе Гронингене по швейцарской системе в шесть туров. Их участниками стали 13 пар из Нидерландов, Германии, Франции, Венгрии, Словакии и России.

Александр Динерштейн – заслуженный мастер спорта России, Айгуль Фазулзянова – кандидат в мастера спорта. Они выпускники школы имени Нежметдинова. Ранее спортсмены становились серебряными призерами чемпионата России по го, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.