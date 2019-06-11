На зеленодольском патрульном корабле «Дмитрий Рогачев» поднимут флаг в Новороссийске

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). На патрульном корабле Черноморского флота «Дмитрий Рогачев», который был построен в Зеленодольске, состоится церемония подъема флага. Об этом сообщает пресс-служба Судостроительной корпорации «Ак Барс».

«На новороссийской военно-морской базе состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага Военно-морского флота на втором корабле проекта 22160, построенном на Зеленодольском заводе имени Горького», — рассказали в пресс-службе.

В церемонии примут участие командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов, замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев, генеральный директор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов.

В пресс-службе отметили, что корабль, построенный зеленодольскими кораблестроителями, передается Военно-морскому флоту на полгода раньше предусмотренного контрактом срока.

Корабль был заложен 25 июля 2014 года. Он спущен на воду 8 апреля 2018 года, осенью того же года отбуксирован по внутренним водным путям на внешнюю сдаточную базу завода (на Черное море) для достройки и прохождения испытаний.

Также в кормовом слипе корабля предусмотрено базирование бронированной десантно-штурмовой лодки проекта 02800.

Для противодиверсионной обороны на судне установлены два дистанционно-управляемых гранатомёта ДП-65, а также две пулеметные установки МТПУ калибра 14,5 мм. Также корабль комплектуется двумя ручными противодиверсионными гранатометами ДП-64. Заявлено, что на судне возможно установить модульное контейнерное вооружение и оснащение.

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