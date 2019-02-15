Алексей Песошин и Юнус-Бек Евкуров примут участие в спуске на воду ракетного корабля в Зеленодольске

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Восьмой малый ракетный корабль проекта 21631 («Буян-М») спустят сегодня на воду на Зеленодольском заводе имени Горького. В торжественной церемонии примут участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Премьер-министр Алексей Песошин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров планируют принять участие в торжественной церемонии спуска на воду малого ракетного корабля проекта 21631», – отметили в пресс-службе.

Строительство МРК «Ингушетия» началось 29 августа 2014 года. В закладке корабля также принимал участие Юнус-Бек Евкуров, который посещал Татарстан с деловым визитом.

Зеленодольский завод имени Горького выпускает корабли проекта 21631 («Буян-М») с 2010 года. Это многоцелевые боевые суда класса «река-море», оснащенные самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.

Свою боевую мощь корабли проекта 21631 блестяще продемонстрировали в 2015 году, когда нанесли массивный удар по объектам запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ». Малый ракетный корабль «Зеленый Дол» по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз главнокомандующего Военно-морским флотом РФ по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.