В «Салават Купере» обсуждается проект запуска электрички или скоростного трамвая

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В микрорайоне «Салават Купере» обсуждается проект запуска электрички или скоростного трамвая. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал замначальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Здесь двоякое мнение. Не наше мнение двоякое, мы готовы разговор вести, участвовать в проекте. Есть два лагеря по данному вопросу: кто-то противник, кто-то сторонник. Второй вариант — это запуск скоростного трамвая. Вопрос внутри республики обсуждается, и когда решение будет принято, можно будет говорить о реализации проекта. Либо это трамвай, либо электричка. Пока полного понимания нет», — сообщил Черемнов.

Он отметил, что сейчас идет обсуждение, взвешиваются все «за» и «против», в том числе и стоимостные параметры.

«Однозначно там какой-то транспорт нужен. Мы видим, что по Горьковскому шоссе ехать нельзя ни утром в Казань, ни вечером обратно. Поэтому в любом случае какое-то решение транспортное нужно. Какое — решат руководители высокого уровня», — сказал собеседник агенства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что согласно генплану Казани, к 2025 году протяженность городской трамвайной сети увеличится на 25,5 км.

Кроме того, план предусматривает строительство трамвайной линии по ул. Васильченко. Согласно новому плану, планируется возвести трамвайную линию от существующего трамвайного разворотного кольца «Речной вокзал» по ул. Меховщиков.

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