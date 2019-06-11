Возле казанского зоопарка появится железнодорожная платформа

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Возле обновленного казанского зоопарка планируют возвести железнодорожную платформу. Ее начнут возводить после запуска зоопарка. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал замначальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«В рамках запуска зоопарка у нас есть совместный проект с ППК АО „Содружество“ возвести там платформу. Мы этот вопрос проговаривали, все зависит от того, когда будет запущен этот проект, мы пока не понимаем сроков», — сообщил Черемнов.

Он добавил, что место для строительства платформы уже выбрано и согласовано с руководством республики.

«Она [платформа] получится с краю от зоопарка, но надо создать инфраструктуру — насыпь, спуски, чтобы пассажир спокойно и безопасно мог подняться, пройти на платформу, осуществить посадку, высадку», — сообщил спикер.

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