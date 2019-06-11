На реконструкцию вокзала в Зеленодольске планируют потратить 1,2 млрд рублей

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). На реконструкцию вокзала в Зеленодольске «Зеленый Дол» планируют потратить 1,2 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал замначальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

«Решается вопрос по проектированию вокзального комплекса с мостовым переходом по станции „Зеленый Дол“. Решение принято нашим генеральным директором и Президентом РТ, сейчас идет подготовка к проектным работам. Есть договоренность, что до 2021 года мы должны на станции „Зеленый Дол“ полностью завершить реконструкцию, или модернизацию вокзального комплекса», — сообщил Черемнов.

Он добавил, что сейчас просчитывается окончательная сумма проекта, после этого на вокзале начнутся строительно-монтажные работы.

«У нас сейчас дилемма — как реализовать этот проект? Либо построить тоннель, либо объединенный пешеходный мост, который будет с одной стороны обеспечивать свободный проход жителей, которые не уезжают железнодорожным транспортом, а у них просто есть необходимость с одной стороны на другую перейти. Вторая часть этого моста будет обеспечивать только пассажиропоток, который идет на поезд», — отметил спикер.

В том числе он добавил, что по проекту идут активные дебаты, потому что мнение дирекции железнодорожных вокзалов отличается от мнения Горьковской железной дороги.

«К единому мнению пока не пришли, но мы предлагаем вариант с учетом условий нахождения Зеленодольска. Во-первых, Волга близко, значит грунтовая вода близко, если идти тоннелем, то это выльется в большие затраты на эксплуатацию. Мы имеем горький опыт Васильево — как весна, так у нас там до середины лета насосные станции воду откачивают, чтобы обеспечить проход пассажиров через тоннель. Та же самая ситуация будет в „Зеленом Доле“», — сказал Черемнов.

Он подчеркнул, что окончательного решения пока нет, но заверил,что реконструкция вокзала точно будет.

«Сейчас регулируется, как обеспечить переход: либо под землей, либо над», — поделился собеседник агентства.

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