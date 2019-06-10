Татар-информ

11 июня 2019, 09:00

Общество

Беспилотник помог Росреестру по РТ выявить больше нарушений земельного законодательства

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Общество

Беспилотник помог Росреестру по РТ выявить больше нарушений земельного законодательства

Фото: архив/Михаил Захаров, Рамиль Гали

Новое оборудование позволило ведомству отслеживать нарушения с воздуха.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Использование беспилотного летательного аппарата позволило Управлению Росреестра по Республике Татарстан увеличить количество выявляемых нарушений земельного законодательства. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии ведомства Ильнур Галеев.

«С конца прошлого года нами используется беспилотный летательный аппарат. В прошлые годы процент выявляемых нарушений был порядка 70 — 80%, в 2018 году этот показатель достиг почти 98%. По земле мы уже практически не ходим — замеряем сверху и даем оценку», — отметил Галеев. 

По его словам, в 2015-2016 годы в ходе 18 тыс. проверок было выявлено 11 тыс. нарушений, а в 2018 году в ходе 11 тыс. 200 проверок было выявлено 10 тыс. 976 нарушений.

«Я думаю, что будущее государственного земельного надзора без беспилотных летательных аппаратов невозможно. Его использование напрямую оказывает влияние на нашу работу — это и качественные снимки, и уменьшение затрат, и увеличение производительности инспекторов», — подчеркнул собеседник агентства.

Использование дронов при обнаружении нарушений земельного законодательства применяется в Татарстане в пилотном режиме, напомнил Галеев.

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