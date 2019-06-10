Росреестр по РТ на треть увеличил число проверок соблюдения земельного законодательства

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Управление Росреестра по Республике Татарстан увеличило количество проверок соблюдения земельного законодательства более чем на треть. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии ведомства Ильнур Галеев.

«В 2017 году отделом Управления Росреестра по Республике Татарстан проведено 7 тыс. 266 проверок соблюдения земельного законодательств, в ходе которых выявлено 7 тыс. 89 нарушений. В прошлом году отделом Управления Росреестра по РТ проведено 11 тыс. 200 проверок, в ходе которых выявлено 10 тыс. 976 нарушений», — сообщил Галеев.

Самыми популярными нарушениями среди татарстанцев остаются самовольное занятие земли, когда нарушители передвигают заборы своего участка, захватывая при этом дополнительную территорию, и нецелевое использование земельного участка. К примеру, когда участок предназначен для строительства индивидуального жилого дома, а на нем возведен магазин, отметил собеседник агентства.

Многие проверки инициируют сами граждане. Так, в 2019 году по жалобам жителей Казани было проведено около тысячи внеплановых проверок. «Люди становятся более бдительными и юридически подкованными и хотят, чтобы все было в нормах закона и без нарушений», — добавил он.

При этом почти на 30% сократилась общая сумма наложенных штрафов. Если в 2017 году нарушители заплатили более 26,7 млн рублей, то в 2018 году — 18,8 млн рублей. Это связано с уменьшением давления на малый и средний бизнес, а также с тем, что Управление делает основной упор на выявляемость нарушений и их устранение, а не на количество проверок, уточнил Галеев.

По его словам, за пять месяцев 2019 года было проведено почти 4 тыс. проверок и выявлено 3 тыс. 860 нарушений. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 4 млн рублей.

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