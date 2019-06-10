Нижнекамский пенсионер устроил на своей даче музей под открытым небом

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Нижнекамский пенсионер Сергей Шаров устроил на своей даче музей под открытым небом. Экспозиция состоит из десятка деревянных и глиняных фигур, которые пенсионер сделал собственноручно, передает «НТР 24».

Одно из почетных мест занимает фигура популярного украинского политика Юлии Тимошенко. «Я специально посадил ее рядом с Бабой Ягой. Она страной править не умеет, может, Баба Яга ее научит», – пошутил нижнекамец.

На семи сотках жителя Нижнекамска представлено немало героев известных сказок и мультфильмов: дед Мазай и зайцы, белка из мультфильма «Ледниковый период», гномы.

О таланте необычного нижнекамского пенсионера знает вся округа. «Ко мне на участок все соседи приходят, и чаще всего с детьми. Любуются, радуются, отдыхают», – заметил Сергей Шаров.

Своим необычным хобби нижнекамец занимается уже более семи лет. По мнению пенсионера, уникальное увлечение делает его жизнь и жизнь окружающих людей более яркой и интересной.

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