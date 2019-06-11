В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о старте заявочной кампании «Наше время – Безнен заман»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 11 июня, в 13.00 ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о старте заявочной кампании VII ежегодного открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман».

В мероприятии примут участие первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» (Руководитель команды — обладателя Гран-при) Рифкат Минниханов, генеральный продюсер фестиваля «Наше время — Безнен заман» Дмитрий Туманов, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан Нурия Хашимова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

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