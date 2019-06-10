Татар-информ

11 июня 2019, 04:09

Общество

В Альметьевском районе готов к сдаче новый жилой дом для сельских учителей

Рекомендуем

Общество

В Альметьевском районе готов к сдаче новый жилой дом для сельских учителей

Фото: gsn.tatarstan.ru

В доме имеются двух- и трехкомнатные квартиры с просторной кухней, ванной и мебелью.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В селе Абдрахманово Альметьевского района Татарстана готовится к сдаче новый жилой дом для сельских учителей, сообщает пресс-служба Инспекции Государственного строительного надзора РТ.

Сотрудники надзорного органа проверили двухэтажный жилой дом по улице Советская. Строительные работы здесь завершены.

Общая площадь здания составила 612,33 кв. метра. В нем расположено четыре квартиры. Дом предназначен для проживания учителей сельской школы. В доме имеются двух- и трехкомнатные квартиры с просторной кухней, ванной и мебелью.

Инспекция Госстройнадзора Татарстана в ходе итоговой проверки объекта нарушений не выявила. «Объект готовится к сдаче и получению заключения о соответствии», – сказано в сообщении.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нижнекамский пенсионер устроил на своей даче музей под открытым небом
Новости дня
04:09
В Альметьевском районе готов к сдаче новый жилой дом для сельских учителей

В доме имеются двух- и трехкомнатные квартиры с просторной кухней, ванной и мебелью.

03:20
Нижнекамский пенсионер устроил на своей даче музей под открытым небом

Одно из почетных мест занимает фигура популярного украинского политика Юлии Тимошенко.

02:46
Заинский спортсмен стал победителем первенства ПФО по легкой атлетике

В составе сборной Республики Татарстан в состязаниях принял участие воспитанник спортивной школы «Барс» Кирилл Герасимов.

01:52
Юные бугульминцы отдохнут на Черноморском побережье и в оздоровительных лагерях

Традиционно будут работать детские оздоровительные лагеря «Сосновка» и «Салют», лагерь труда и отдыха «Яблочко» примет 40 детей и подростков с ОВЗ.

00:54
Казанцы взяли «серебро» парного чемпионата Европы по го

Турнир состоялся в нидерландском городе Гронингене.

00:26
В Мамадыше стало известно имя обладательницы титула «Татар кызы 2019»

На районном Сабантуе выбрали главную красавицу праздника.

10.06 23:58
Руководитель УАЗа и Ford Sollers’а возглавил производителя автомобилей Aurus

Адиль Ширинов, в частности, будет ответственен за организацию серийного производства люксовых авто в ОЭЗ «Алабуга».

10.06 23:41
Из-за велогонки Tour de Tatarstan в Казани ограничат движение по ряду улиц

Шоссейная велогонка 30 июня впервые пройдет в столице Татарстана.

10.06 23:28
В смартфонах с ОС Android обнаружили предустановленный вирус
10.06 23:18
Семья из Заинского района делает вручную голландский сыр и домашнюю сгущенку

Феликс и Розалия Халиковы открыли мини-ферму в 2016 году.

10.06 23:05
Направлявшийся в Казань из Москвы авиалайнер прервал взлет из-за неисправности

На самолете сработал датчик о возможном выключении автомата тяги.

10.06 23:00
Для нижнекамских педиатров провели курс повышения квалификации

Для отработки навыков оказания неотложной помощи использовали тренажер-манекен ребенка.

10.06 22:43
В Казани на организацию республиканского конкурса «Эколидер» потратят 5 млн рублей

Награждение победителей конкурса состоится 25 декабря 2019 года.

10.06 22:36
Всекрымский Сабантуй отпраздновали в Симферополе

На празднике были представлены экспозиции работ мастеров декоративно-прикладного искусства, работала национальная кухня, прошли спортивные состязания.

10.06 22:30
В Казани на три месяца ограничили движение по трем улицам

Причиной ограничения движения являются ремонтные работы.

10.06 22:29
В Атнинском районе РТ сильным порывом ветра сорвало кровлю с двух сараев

В результате происшествия никто не пострадал.

10.06 22:16
СМИ: Huawei рассматривает переход с ОС Android на российскую «Аврору»

Разработкой операционной системы занимается входящая в состав Ростелекома компания «Открытая мобильная платформа», базирующаяся в Иннополисе.

10.06 22:06
Хор Московской патриархии даст уникальный концерт на фестивале «Духов день» в Казани

Под сводами Храма Сошествия Святого Духа посетители услышат церковную музыку разных эпох.

10.06 21:50
Губернатор Новосибирской области предложил Нижнекамску «дружить семьями»

Об особенностях проведения Сабантуя «по-сибирски» рассказал руководитель аппарата Совета Нижнекамского района Артур Сафин.

10.06 21:34
За свалку мусора из шин и старых бутылок экологи Татарстана прикрыли «ТАКПО» на 90 суток

Если в установленный срок нарушитель не выполнит предписание экологов, то его деятельность будет прекращена до принятия соответствующих мер.

10.06 21:18
До конца июня в Казани ограничат движение транспорта по Мамадышскому тракту

Запрет введен из-за ремонта улично-дорожной сети.

10.06 21:15
«Тайну третьей планеты» туристы назвали лучшим советским мультфильмом про путешествия
10.06 21:01
В связи с празднованием Дня России офисы МФЦ изменят график работы

11 июня рабочий день во всех офисах «Мои документы» сокращен на час, а 12 июня – выходной.

10.06 20:49
В Татарстане на проведение мероприятий Минсельхозпрода РТ потратят около 29 млн рублей

Министерство организует день садовода «Бакча 2019» и планирует участвовать в агропромышленной выставке «Золотая осень» и рыбопромышленном форуме.

10.06 20:26
Заявки на участие во втором конкурсе президентских грантов будут принимать до 31 июля

Планируется, что по итогам конкурса общественные организации получат в общей сложности 4,5 млрд рублей.

События