В Альметьевском районе готов к сдаче новый жилой дом для сельских учителей

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В селе Абдрахманово Альметьевского района Татарстана готовится к сдаче новый жилой дом для сельских учителей, сообщает пресс-служба Инспекции Государственного строительного надзора РТ.

Сотрудники надзорного органа проверили двухэтажный жилой дом по улице Советская. Строительные работы здесь завершены.

Общая площадь здания составила 612,33 кв. метра. В нем расположено четыре квартиры. Дом предназначен для проживания учителей сельской школы. В доме имеются двух- и трехкомнатные квартиры с просторной кухней, ванной и мебелью.

Инспекция Госстройнадзора Татарстана в ходе итоговой проверки объекта нарушений не выявила. «Объект готовится к сдаче и получению заключения о соответствии», – сказано в сообщении.

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