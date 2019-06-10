Заинский спортсмен стал победителем первенства ПФО по легкой атлетике

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Саранске состоялось первенство Приволжского федерального округа по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, в котором успешные результаты продемонстрировал спортсмен из Заинска, передает «Заинск-информ».

В составе сборной Республики Татарстан в состязаниях принял участие воспитанник спортивной школы «Барс» Кирилл Герасимов. На дистанциях 2000 м с препятствиями и 1500 м Кирилл завоевал первые места. Спортсмена подготовил тренер Валерий Лисов.

Теперь Кирилл Герасимов отправится на первенство России, которое состоится с 19 по 21 июня в столице Мордовии.

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