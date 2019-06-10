Рукодельницы Мамадышского района получили денежные премии на конкурсе «Платочек с любовью»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В рамках празднования национального Сабантуя в Мамадышском районе Татарстана состоялось награждение лучших мастериц района. Всех их на главном майдане района объединил «Городок мастериц», который был организован впервые, пишет газета «Нократ».



Принять участие в конкурсе могли все желающие, занимающиеся рукоделием и готовые поделиться своими плодами творчества с читателями районной газеты.

Организатор состязания – филиал АО «Татмедиа» «Мамадыш-информ» в течение трех месяцев не только рассказывал о талантах местных мастериц на весь район, но и предоставил уникальную возможность продемонстрировать его в реальном пространстве.

15 участниц конкурса провели выставку и мастер-класс по изготовлению своих шедевров в «Городке мастеров». Каждая из участниц заняла отдельную палатку, где была представлена экспозиция изделий, там же они проводили мастер-классы для всех желающих. Взору гостей открылись самые разнообразные работы мастериц – вышивка, вязание, бисероплетение, картины, роспись по керамике, лоскутное шитье и многое другое.

Перед жюри стояла непростая задача – определить лучших из лучших. Поэтому эксперты приняли решение, что победительницами станут все принявшие участие в работе «Города мастеров».



Дипломы и денежные премии всем 15 мастерицам вручали глава района Анатолий Иванов, замруководителя исполкома по социальным вопросам Вадим Никитин, руководитель филиала АО «Татмедиа» «Мамадыш-информ» Светлана Ханова и начальник отдела культуры Степан Спиридонов.

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