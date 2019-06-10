В Мамадыше стало известно имя обладательницы титула «Татар кызы 2019»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На майдане в Мамадыше в рамках празднования Сабантуя состоялся конкурс красоты и обаяния «Татар кызы 2019». В финал состязания попали девушки, которые с достоинством прошли предыдущие испытания, пишет местная газета «Нократ».



Красавиц оценивали по нескольким параметрам. Жюри обращало внимание не только на внешние данные, но и на ум, эрудицию, знание татарского языка и традиций, умение показать себя, разнообразие личности, талант и другие параметры.





Победительницу определили по сумме набранных баллов.



Обладательницей главного титула стала Тамчыгуль Мухлисова. Ей 24 года, она уроженка села Средние Кирмени Мамадышского района. В настоящее время живет в городе Елабуга. Получает заочно высшее образование в Елабужском институте К(П)ФУ, здесь же работает старшим лаборантом. Ее самая заветная мечта – это путешествовать по всему миру.





Второе место завоевала Эльвира Хасанова из Верхней Ошмы. На третьем месте девушка из Мамадыша Алсу Фатхуллина.

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