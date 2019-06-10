Юные бугульминцы отдохнут на Черноморском побережье и в оздоровительных лагерях

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Бугульме стартовала летняя оздоровительная кампания. Начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполкома района Ильдар Тахиятуллин рассказал, что на сегодняшний день все путевки практически распределены, пишет «Бугульминская газета».

Общий объем финансирования детского отдыха в этом году составит более 16 млн рублей, в том числе субсидии из бюджета республики – 13 млн рублей (80%), родительская плата – 2 млн рублей (15%), средства предприятий и организаций – 695,3 тыс. рублей (5%). Практически все путевки на сегодняшний день распределены.

Традиционно будут работать детские оздоровительные лагеря «Сосновка» и «Салют», на базе которого дополнительно будет организован палаточный лагерь «Вертикаль» для воспитанников туристических клубов.

Лагерь труда и отдыха «Яблочко» примет сорок детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В пришкольных лагерях с дневным пребыванием отдохнут этим летом более 2 тыс. детей. Кроме того, 50 путевок выделено в стационарный лагерь на базе отдыха «Голубое озеро» в Альметьевск и 83 путевки – в лагерь на базе отдыха «Жемчужная» в Заинском районе.

У юных бугульминцев также будет возможность отдохнуть на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму – в этом году республиканский центр «Черноморец» выделил 57 путевок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что республиканские власти проверили состояние детских оздоровительных лагерей Бугульминского района и остались довольны увиденным.

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