Направлявшийся в Казань из Москвы авиалайнер прервал взлет из-за неисправности

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Москве направлявшийся в Казань лайнер российской авиакомпании S7 Airlines прервал взлет после срабатывания во время разбега по взлетно-посадочной полосе датчика о возможном выключении автомата тяги, передает РИА Новости.

В пресс-службе авиаперевозчика подчеркнули, что экипаж принял соответствующее решение, так как «при любом, даже самом незначительном отказе до достижения скорости 100 узлов пилоты должны прекратить взлет».

Воздушное судно вернулось на стоянку. Пассажиров рейса Москва – Казань должен будет доставить в столицу Татарстана резервный борт.

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