В Казани на три месяца ограничили движение по трем улицам

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Казани на три месяца, до 10 сентября, ограничили движение по улицам Пожарная, Запорожская и 10 лет Октября. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома города сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Закрыто движение по участкам улицы Пожарная от улицы Прибрежная до улицы Борисковская и улицы Запорожская от улицы Дудинская до улицы Пожарная.

Кроме того, перекрыты подъезды к садовым некоммерческим товариществам «Волга», «Победа», «Залив» и «Поиск» по улице 10 лет Октября.

Причиной ограничения движения является проведение работ по ремонту улично-дорожной сети, отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани временно ограничили проезд транспорта по ряду улиц, включая Мамадышский тракт.

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