(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Атнинском районе РТ сильным порывом ветра сорвало кровлю с двух сараев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днём в населенном пункте Кошар сильным порывом ветра сорвало кровлю с двух сараев», – уточнили пресс-службе МЧС РТ.

На фото, размещенных в соцсетях, видно, что металлические конструкции упали на дорогу, частично перегородив проезд.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РТ, в результате происшествия никто не пострадал.



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