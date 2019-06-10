Семья из Заинского района делает вручную голландский сыр и домашнюю сгущенку

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Семья из села Сармашбаш Заинского района Татарстана открыла свою мини-ферму и производит вручную голландский сыр и домашнюю сгущенку, передает «Заинск-информ».

Как рассказала хозяйка фермы Розалия Халикова, мини-ферму они открыли в 2016 году. По республиканской программе они с супругом Феликсом получили 200 тыс. рублей. За три года получилось увеличить количество дойных коров с трех до восьми. Всего они содержат 14 голов крупного рогатого скота.

А в этом году купили корову вместе с новорожденным теленком черно-пестрой породы и назвали ее Сандугач. «Нам обещали, что она будет давать больше молока – до 40 литров в сутки, и с более высокой жирностью. Еще у них очень крепкий иммунитет», – заметил Феликс.

фото: zainsk-inform.ru

Семья Розалии и Феликса многодетная – у них трое взрослых дочерей: Гульчачак, Гульзиряк и Олеся.



Молоко получается жирным в том числе благодаря внукам, которые все лето пасут их на лугах. По праву коров называют главными кормилицами семьи. Из молока Феликс и Розалия делают сметану, творог, корт, сгущенку, масло и даже нежнейший голландский сыр.



«Сыр делаю вручную, поэтому таким нежным получается», – поделилась секретами мастерства Розалия.

Помимо этого, в хозяйстве супругов Халиковых есть 110 голов птиц – уток, гусей, кур, 20 овец и две пчелиные семьи.

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