Татар-информ

10 июня 2019, 23:18

Сельское хозяйство

Семья из Заинского района делает вручную голландский сыр и домашнюю сгущенку

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Сельское хозяйство

Семья из Заинского района делает вручную голландский сыр и домашнюю сгущенку

Феликс и Розалия Халиковы открыли мини-ферму в 2016 году.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Семья из села Сармашбаш Заинского района Татарстана открыла свою мини-ферму и производит вручную голландский сыр и домашнюю сгущенку, передает «Заинск-информ».

Как рассказала хозяйка фермы Розалия Халикова, мини-ферму они открыли в 2016 году. По республиканской программе они с супругом Феликсом получили 200 тыс. рублей. За три года получилось увеличить количество дойных коров с трех до восьми. Всего они содержат 14 голов крупного рогатого скота.

А в этом году купили корову вместе с новорожденным теленком черно-пестрой породы и назвали ее Сандугач. «Нам обещали, что она будет давать больше молока – до 40 литров в сутки, и с более высокой жирностью. Еще у них очень крепкий иммунитет», – заметил Феликс.

фото: zainsk-inform.ru

Семья Розалии и Феликса многодетная – у них трое взрослых дочерей: Гульчачак, Гульзиряк и Олеся.

Молоко получается жирным в том числе благодаря внукам, которые все лето пасут их на лугах. По праву коров называют главными кормилицами семьи. Из молока Феликс и Розалия делают сметану, творог, корт, сгущенку, масло и даже нежнейший голландский сыр.

«Сыр делаю вручную, поэтому таким нежным получается», – поделилась секретами мастерства Розалия.

Помимо этого, в хозяйстве супругов Халиковых есть 110 голов птиц – уток, гусей, кур, 20 овец и две пчелиные семьи.

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