В Казани на организацию республиканского конкурса «Эколидер» потратят 5 млн рублей

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на организацию и проведение конкурса «Эколидер», церемония награждения которого пройдет 25 декабря 2019 года, планируют потратить 5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Традиционно конкурс проводится в декабре. Там мы подводим итоги и награждаем лучших заявившихся участников на конкурс, в том числе экопредприятия, школы и СМИ», — сказала начальник отдела пресс-службы Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

Победителям предоставят около девяти сертификатов на суммы 30, 50 и 70 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса «Эколидер» составляет 640 тыс. рублей.

Торжественное награждение пройдет в концертном зале и продлится примерно два часа. Для церемонии награждения приготовят 50 букетов из живых цветов.

В активной зоне планируют организовать живую музыка и работу трех шаржистов и двух аниматоров. Установить фотозону с декоративными элементами и инсталляцию на экологическую тематику.

Средства на конкурс выделят из бюджета Республики Татарстан.

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