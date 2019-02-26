Региональных операторов по обращению с отходами предложили освободить от НДС

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Правительство предложило нулевую ставку НДС для региональных операторов по обращению с отходами. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Комитетом Госдумы по бюджету и налогам рассматривался проект федерального закона о внесении изменений в статью 149 налогового кодекса, где было предложено освободить региональных операторов, которые работают по новой схеме обращения с отходами, от НДС. То есть предлагается установить нулевую ставку НДС», — сказал парламентарий. Кроме этого, Правительство РФ предложило дать регионам право установления нулевой ствавки по налогу на прибыть, зачисляемого в бюджет субьекта.

По словам Фаррахова, нововведение поможет сдержать рост тарифов на вывоз ТБО и создаст благоприятные условия для новой схемы по обращению с отходами. Она стартовала с начала этого года.

Региональные операторы — компании, которые были выбраны регионами с 1 января 2019 года, чтобы заниматься сбором отходов из мусорных баков и их вывозом на переработку и утилизацию. Мусором в Татарстане занимаются две компании: «Гринта» по Восточной зоне и УК «ПЖКХ» — по Западной.

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