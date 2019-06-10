Правительство РФ предложило дополнительно выделить 5 млрд рублей на компенсацию ипотеки многодетным

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Правительство России предложило выделить 5 млрд рублей на компенсацию ипотеки многодетным семьям. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Правительство предлагает внести изменения в федеральный бюджет и прибавить к расходам 256 млрд рублей. На что Правительство предлагает направить эти расходы? Почти 5 млрд рублей — на помощь семьям, которые взяли ипотечный кредит на покупку жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы 450 тысяч рублей в счет погашения кредита, если после 1 января 2019 года в семье появился третий и последующий ребенок. Это было определено посланием Президента [России Федеральному Собранию]», — пояснил Фаррахов, комментируя итоги заседания Комитета по бюджету и налогам.

Еще 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям. Эту тему Президент РФ Владимир Путин также поднимал в своем обращении к Федеральному Собранию.

«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно» — сказал глава российского государства.

Еще порядка 20 млрд рублей будут направлены в уставной капитал АО «Банк ДОМ. РФ». Эти деньги будут направлены на продолжение строительства проблемных домов накануне реформы, связанной с эскроу-счетами. Ожидается, что новация закроет проблему обманутых дольщиков в стране.

«Доходы бюджета позволяют увеличивать расходы. В итоге расходы направляются на самые важные цели: помощь семьям с детьми и выплаты 450 тыс. рублей [на погашение ипотеки] в случае рождения третьего ребенка, решение вопроса обманутых дольщиков, дорожное строительство, дополнительное повышение пенсий до уровня, о котором говорили в начале реформы пенсионной системы», — заключил парламентарий Айрат Фаррахов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.