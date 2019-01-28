Динара Прокопьева

10 июня 2019, 18:16

Здоровье и среда

Менделевич: В Татарстане работают сотни целителей, но только около 10% из них имеют разрешения

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Здоровье и среда

Менделевич: В Татарстане работают сотни целителей, но только около 10% из них имеют разрешения

Фото: архив/Султан Исхаков

Депутат Госдумы от республики предлагает усилить контроль за деятельностью целителей.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Татарстане работает около 100 человек, называющих себя целителями, но лишь около 10 из них имеют необходимые разрешения. Такие цифры привел депутат Госдумы от РТ, врач-психиатр Борис Менделевич, сообщает пресс-служба парламентария.

«Только в Татарстане около сотни человек работают, называя себя народными знахарями и целителями, но среди них максимум десяток имеют необходимые для этого разрешительные документы», — отметил Менделевич.

Депутат рассказал, что на днях посетил один из центральных рынков Казани, где насчитал четыре точки, занимающиеся продажей лекарственных средств на основе трав. Менделевич считает, что некоторые из этих средств токсичны и последствия их приема могут быть достаточно неожиданными.

«Ни Минздрав, ни другие госорганы не занимаются изучением рынка целителей. Абсолютно непонятно, где были собраны эти травы, на основе каких исследований их рекомендуют для лечения, в общем-то, серьезных заболеваний», — отметил Менделевич.

Для решения вопроса депутат предлагает усилить контроль за деятельностью частных предпринимателей, занимающихся реализацией лечебных трав и услуг знахарства. Менделевич напомнил, что правом на занятие народной медициной в России обладают граждане, получившие необходимые разрешительные документы в установленном порядке.

Положительным опытом можно назвать законодательства Китая и Южной Кореи, где нетрадиционная медицина сосуществует с традиционной. Однако для занятия нетрадиционной медициной необходим диплом и разрешение, которые можно получить после обучения. Подобный подход нацелен на предотвращение мошенничества и оказание медицинских услуг, отвечающих требованиям безопасности.

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