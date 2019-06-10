Капремонт многоквартирных домов в РТ выполнен на 35%: комиссия проэкспертировала ход работ

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Капитальный ремонт многоквартирных домов в Татарстане завершен более чем на четверть. По программе капремонта планируется реконструкция 942 домов. Эксперты оценили ход ремонта в домах.

Основные виды работ связаны с подготовкой домов к отопительному сезону: прокладка инженерных сетей, ремонт фасадов и кладка кровли. Основные работы должны быть завершены до конца лета.

«В этом году мы достаточно оперативно зашли на капитальный ремонт. Мы заранее подготовили проектно-сметную документацию и соответственно приступили к работам в срок, в него мы уложимся и закончим капремонт раньше», — рассказал заместитель директора ГКУ «Главинвестстрой РТ» Айрат Абузяров.

Ход ремонта оценили в доме на Декабристов, 112. Абузяров сообщил, что в этом доме 1964 года постройки никогда не проводился капитальный ремонт.

«Здесь проводятся все основные виды работ, как и на других объектах. Это ремонт фасада, прокладка инженерных и внутридомовых сетей, установка систем отопления и теплоснабжения. Капремонт в таком доме должен быть осуществлен в срок 4-5 месяцев», — отметил спикер.

На сегодняшний день дома для капремонта попадают из программы мониторинга, куда вносят управляющие организации все технические характеристики жилого дома: износ, год постройки, обходы управляющей компании. Исходя из этих характеристик, дома попадают в программу капитального ремонта.

«Программа капремонта многоквартирных домов рассчитана до 2043 года. Сейчас реализовывается программа 2017-2019 годов, и мы будем формировать программу 2020-2022 годов. На сегодняшний день управляющие организации, Комитет ЖКХ совместно со всеми структурами занимается формированием трехлетней программы», — рассказал председатель Комитета исполкома Казани Дмитрий Анисимов.

Он добавил, что подготовка дома к капремонту начинается за год. Когда становится известно, что дом попадает под программу реконструкции, тогда управляющая компания производит обход жильцов и уведомляет их о начале ремонта.

«Сдача дома происходит совместно с рабочей комиссией, куда входят все службы: заказчик, подрядчик, тех заказчик, жилинспекция. Они проводят обследование, проверяют качество выполненных работ, после этого устраняются недоработки, а затем подписывается акт приемочной комиссией, на основании которой дом считается сданным», — сообщил Анисимов.

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