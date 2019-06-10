В Елабужском районе РТ начался ремонт участков трассы М7 протяженностью 11 км

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Елабужском районе Татарстана начался ремонт участков автомобильной дороги М7 «Волга» протяженностью 11 км, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На участках 1011+100 — 1013+605 км и 1017+476 — 1026 км общей протяженностью 11 км выровняют профиль дороги, восстановят дорожное покрытие с применением асфальтобетона», — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, планируется отремонтировать три водопропускные трубы, укрепить обочины, нанести дорожную разметку термопластиком. Ремонтные работы на участках будут завершены в 2020 году.

Аналогичные работы ведутся на участке трассы М7 с 925-го по 940-й км в Рыбно-Слободском и Мамадышском районах. Во время ремонта здесь также переустроят бортовые камни и обновят покрытие на остановочных площадках возле сел Катмыш, Урсали, Баскан, Нижняя Сунь, Кулущи. В эксплуатацию участки сдадут уже в октябре текущего года.

Всего в этом году в Татарстане отремонтируют 117 км федеральных автодорог, в том числе 66,5 км капитально.

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